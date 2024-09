Krunic e Radonjic alla Stella Rossa, avversaria di Milan e Inter in Champions League

Getty Images

tornerà a San Siro per sfidare ilnella nuova Champions League e giocare un altro "derby" con l'. E non sarà solo: con lui ancheL'ex centrocampista rossonero infatti è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della, che lo ha ingaggiato dal, che nonostante l'arrivo di José Mourinho non ha superato le qualificazioni alla massima competizione UEFA., a titolo definitivo e con un contratto di due anni più uno che gli consente di tornare nel suo ex club (ha giocato alla Stella Rossa nel 2017/18).

- Corsa contro il tempo per inserire Krunic e Radonijc nella lista UEFA e consentire loro di giocare anche contro Inter e Milan, entrambe a San Siro, nella fase campionato della nuova Champions League, come stabilito dal recente sorteggio:- Rade Krunic è un nuovo giocatore della Crvena Zvezda, che arriva dal Fenerbahce nell'ambito del trasferimento, e vestirà il "sei" biancorosso.

Krunic è nato il 7 ottobre 1993 a Foča. Ha iniziato la sua carriera da senior nella locale Sutjeska, per attirare l'attenzione del pubblico calcistico esibendosi per Donji Srem e Borac di Čačak. Poi c'è stato il passaggio all'Empoli, per il quale ha segnato 13 gol in 119 partite, e poi ha vestito la maglia del Milan. Krunic ha giocato 139 partite con il Milan e ha segnato tre gol, mentre la stagione precedente ha trascorso al Fenerbahce collezionando 22 presenze.Parliamo di un grande fuoriclasse e calciatore che ha rappresentato il "motore" di ogni squadra in cui militava per la sua velocità e aggressività in mezzo al campo. Krunic è un rappresentante standard della Bosnia ed Erzegovina e non c'è dubbio che il calciatore con quasi 300 presenze in Serie A darà una grande spinta alla nostra squadra.

- L'FC Crvena zvezda ha assunto un grosso rinforzo e ha riportato al club Nemanja Radonjić, che ha firmato un contratto per due anni più uno e ha preso in prestito la maglia numero 49.Radonjić è nato il 15 febbraio 1996 a Niš. Ha giocato nelle giovanili della Roma nel Primvaera prima di muovere i primi passi da senior nel calcio serbo a Čukarički. Non è passato inosservato, quindi la Stella Rossa lo ha ingaggiato nel luglio 2017 e ha giocato una stagione fantastica: 47 partite e 11 gol. Ha poi lasciato lo Zvezda per il Marsiglia, e ha giocato anche per Hertha, Benfica, Torino e Maiorca.

Nella stagione alle spalle, ha giocato 14 partite con la squadra spagnola, e ora è il momento di tornare a casa e ottenere nuovi grandi risultati con il suo amato club. Allo stesso tempo, ha collezionato 44 presenze con la nazionale serba con cinque gol. Non c'è dubbio che le stelle non hanno bisogno di essere ricordate quando si tratta di Radonjić, perché non dimenticano i gol contro il Krasnodar, le grandi partite in Europa League, così come il gol nell'eterno derby.