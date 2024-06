Kvaratskhelia guadagna come Folorunsho, rischio Napoli: Manna prepara il blitz

Getty-Calciomercato

L’incontro nel quartier generale azzurro con l’agentealmeno una notizia positiva l’ha partorita:, come da programmi. Scelta giusta, meritata ma che apre anche a un paragone inevitabile:. Ilsa che certi equilibri sono fondamentali all’interno dello spogliatoio, la scelta di affidare la panchina a Conte è una garanzia in tal senso. Ora più che mai diventa fondamentale trovare un accordo per il rinnovo del georgiano che al Napoli ha regalato, con la sua classe e la sua imprevedibilità, uno scudetto storico.

Il Napoli sarà sempre più attento al cammino della Georgia a Euro2024:. L’obiettivo è quello di convincere il georgiano a rinnovare in tempi brevi.Dopo aver rispedito al mittente le avances del Psg per Khvicha, il Napoli ha già in mente di presentare una proposta ufficiale da 4,5 milioni più bonus a stagione.sperando di ottenere il sì da un giocatore considerato fondamentale da Conte.