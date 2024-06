Donnarumma e altri 10: in questa Italia non ci sono "intoccabili", sarebbe meglio puntare su chi sta bene

Redazione Calciomercato

Quando le emozioni sono talmente forti da rischiare di influenzare nel bene o nel male ogni valutazione, è sempre meglio prendersi qualche ora - se non qualche giorno - prima di provare a fare ordine tra i pensieri. L'insperato goal diha fatto gioire un Paese intero facendo per qualche istante dimenticare la prestazione negativa degli Azzurri ma, così come non è giusto fare drammi a mente troppo calda, allo stesso modo

E raramente come questa volta, definire una squadra,- Spalletti in questo caso - appare logico e quasi automatico. Perché sebbene a livello tattico il c.t. stia cambiando spesso le carte in tavola non intestardendosi né con un modulo specifico né con un determinato tipo di gioco,in una grande manifestazione.Spesso, purtroppo, le scelte dei vari c.t. sono state influenzate dal volere popolare, dalla stampa, dalla politica o dagli stessi calciatori. Spalletti invece - ma non è detto che sia un bene -E senza voler scomodare parallelismi esagerati come quello con il Paolo Rossi di Enzo Bearzot, il tecnico di Certaldo ha deciso diDel resto, era quello il volere di tutti (o quasi) e se l'Italia avesse mancato l'obiettivo, nessuno avrebbe potuto imputarlo a questa scelta.

Ma Spalletti è fatto così ed anzi, o per lo meno quando il suo pensiero non è condiviso dalla maggioranza. Il goal di Zaccagni, finora, gli dà ragione o per lo meno lo tiene in piedi, ma come detto in apertura, non può bastare per dimenticare la, adesso, e già da subito. Perché se è vero che Jorginho svolge un lavoro oscuro da non sottovalutare, è altrettanto vero che al regista dell'Italia - chiunque egli sia - è legittimo richiedere anche qualcosa di più in fase propositiva. Ed. Continuando a parlare di singoli, lo stesso- del quale è impossibile discutere il valore assoluto - dopo la gara con la Croazia ha ringraziato Spalletti ammettendo:. E persino, uno dei migliori calciatori della nostra Serie A, sta vivendo un momento complicato al punto da spingere il nostro commissario tecnico ad abbandonare l'idea di considerarlo intoccabile.

Un po' tutti, nei mesi che hanno preceduto gli Europei, immaginavamo un'Italia trascinata da Dimarco, Scamacca, Chiesa e Barella, nella quale Di Lorenzo sarebbe stato un punto di riferimento affidabile al pari di Bastoni, Pellegrini e, mentre tutti gli altri hanno reso al di sotto delle aspettative. Allo stesso tempo,- che fino a pochi mesi da Euro 24 non avevano nemmeno la certezza di essere convocati - sono stati gli uomini determinanti.

E questo ancora una volta evidenzia come sì, è importante tenere conto del valore assoluto dei calciatori e sì, nessuno diventa 'brocco' o 'fenomeno' in poche settimane, ma. Allo stesso modo, in passato, campioni indiscussi come Gianlucao Alessandroche ha spinto i commissari tecnici dell'epoca a non considerarli più intoccabili come erano alla vigilia.