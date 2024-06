Kvaratskhelia risponde a Conte e non si blinda: "Lo rispetto e rispetto Napoli, ma non so se resto. Decido dopo gli Europei"

Antonio Conte nel corso della sua conferenza stampa di presentazione è stato categorico: "Decido io chi può andarsene dal Napoli" e il riferimento, oltre a Giovanni Di Lorenzo, è stato inevitabilmente anche per Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano che ieri con un suo gol ha portato per la prima volta nella storia la sua nazionale agli ottavi di finale del torneo.dato il noto interesse dele le trancianti parole del suo agente e di suo padre sulla volontà di dire addio al club azzurro in questa estate di mercato.e a rinnovare il suo contratto, ancora lungo, ma con uno stipendio da terz'ultimo della rosa che per il giocatore è oggi ritenuto inaccetabile.

Nonostante le belle parole spese per lui da Conte e la volontà dichiarata del club azzurro Kvaratskhelia al termine della partita vinta 2-0 contro il Portogallo non ha voluto blindarsi ai microfoni di Rai Sport tenendo aperta la possibilità di un addio: "Non lo so ancora se resto, rispetto Conte perché è uno dei migliori tecnici al mondo. Voglio prendermi altri giorni per riflettere, dopo l'Europeo deciderò cosa fare. Rispetto e amo il Napoli, ma non so ancora dare una risposta certa sul mio futuro"