Kvaratskhelia saluta Napoli: "E' stata casa mia, ma è arrivato il momento di dirci addio". Domani visite con il PSG

E’ con un lungo e commosso video, apparso sul profilo ufficiale Instagram del georgiano, che l’ormai ex esterno azzurro ha deciso di lasciare l’ambiente partenopeo, prima di cominciare la sua avventura a Parigi, con la maglia del Paris Saint-Germain."Cari napoletani, è difficile e doloroso, maQui ho trascorso un periodo straordinario, insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto emozioni incredibili.. Ripercorro nella mente il cammino che abbiamo fatto insieme ed è molto emozionante. Non dimenticherò mai i primi passi nello stadio, i vostri cori e i tifosi, sempre speciali, sia in casa che in trasferta. Napoli è una città che vive di calcio e sono felice di essere stato parte di questa grande storia. Qui ho imparato tanto, sia in campo che fuori e sono cresciuto.Voglio ringraziare ogni persona che lavora nel club, gli allenatori, ogni membro dello staff, i miei compagni di squadra e i tifosi. Vi saluto, ma rimarrete sempre nel mio cuore".

L’esterno georgiano ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno negli scorsi giorni, salutando tutti i compagni e i membri dello staff azzurro, ponendo così fine alla sua poco più che biennale avventura nel capoluogo campano, percorso professionale che l’ha portato a riportare lo Scudetto a Napoli dopo 30 anni dall’ultimo trionfo della società partenopea.. L’entourage del giocatore classe 2001, ricordiamo aveva già definito un’intesa totale con i parigini sulla base di un accordo quinquennale con un ingaggio da 9 milioni di euro più bonus a stagione.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui