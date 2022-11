Capitano quelle partite che si dice: “questa vittoria profuma di scudetto”. Ecco, esattamente al contrario, il pareggio di Cremona, per come è maturato, per il livello dell’avversario e per la consecutività delle recenti prestazioni in campionato,Non è per gli 8 punti di distacco dal Napoli che con 24 partite ancora da giocare sono tanti ma nemmeno tantissimi. Reggere il passo attuale della squadra di Spalletti era impossibile per chiunque e se gli azzurri non accusano un vistoso calo diventano davvero imprendibili.Ma al di là di quello. O meglio lo fa solo in alcune partite. La sensazione è che in certi momenti, a Torino in modo lapalissiano, a Cremona pure, ma a tratti anche in gare vinte come contro lo Spezia,. Come detto più volte il Milan di Pioli è diventato una grande squadra, superando pure i propri evidenti limiti tecnici, proprio perché riusciva a giocare sempre correndo a 200 all’ora.. A Cremona è successo esattamente così.. Già le assenze dinon erano leggere. In più il tecnico ha deciso di buttare nella mischia il giovanissimo, il sempre mediocree addirittura di far esordire dall’inizio la difesa a 3.. Nessun campo di Serie A ti permette di fare una passeggiata, nemmeno quello della penultima e neopromossa. Errore ancora più grave se a commetterlo è una squadra come il Milan che ha fatto della rabbiosa determinazione e concentrazione il leitmotiv degli ultimi anni. Ed è così che è venuta fuori un’altra partitaccia, la seconda dopo Torino di soli 10 giorni fa. È vero in mezzo c’è stata la Champions che di energie fisiche e mentali ne sottrae tante. E ne sottrarrà anche a febbraio, in occasione della doppia sfida con il Tottenham.. Anche se la squadra è comprensibilmente stanca, più di testa e che di gambe. Anche se era piena zeppa di seconde linee.A questo proposito, dopo una serata così è inutile soffermarsi sui singoli. Ed è anche inutile accanirsi ancora suin panchina. È chiaro che Pioli vuole lasciargli un altro periodo di decompressione e di abitudine alla nuova realtà calcistica. Lo riproporrà a gennaio con continuità e lí potremo davvero iniziare a giudicarlo.. A differenza di De Ketelaere ha un’altra etá e arriva da un campionato ben più competitivo. Per giunta proviene da uno squadrone che negli ultimi anni ha dominato a livello europeo., come invece può essere comprensibile per l’ex Bruges. Origi di occasioni ne ha avute e non si può certo dire che sia “timido” come il giovane connazionale.. Nelle partite giocate finora l’ex Liverpool ha tirato 15 volte verso le porte avversarie e ha segnato solo un gol. La sua percentuale dei tiri in porta è inferiore a un terzo delle conclusioni a rete. Una volta Carletto Mazzone, di cui ho recentemente apprezzato il meraviglioso Docufilm “Come un padre” spiegava la differenza tra chi tira in porta “per fare gol” e chi tira in porta “tanto per tirare”. Ecco, la sensazione, dopo questo primo scampolo di campionato italiano, è che Divock Origi faccia parte della seconda categoria mazzoniana. Speriamo sia solo un’impressione sbagliata.