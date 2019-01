Nella sua moviola sul proprio blog personale, l'ex-arbitro Luca Marelli ha commentato alcuni degli episodi dubbi della Supercoppa Italia fra Juventus e Milan.



In particolare il brutto fallo di Matuidi su Calabria non è da esplusione: "Il fallo è sicuramente imprudente ed è grave che l'arbitro non abbia ammonito Matuidi. Non ci sono, però, gli estremi per un'espulsione e, di conseguenza, per un intervento del Var. La gamba di Matuidi è piegata e rende il fallo meno pericoloso"



Per quanto riguarda l'episodio da rigore l'errore è doppio perchè oltre a non aver utilizzato il Var anche il posizionamento era sbagliato: "Al momento del contatto la visuale era tutt'altro che libera, avendo davanti a sé un calciatore della Juventus. Oltre a ciò il pallone è in posizione più avanzata rispetto ad Emre Can e a Conti. Non è da escludere che Banti non abbia visto praticamente niente di quanto accaduto. Il contatto c'è ed è evidente".