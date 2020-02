"Sono totalmente emozionato di avere Eric Cantona, l'ultimo calciatore rock and roll, come star nel mio video per Once. Canzoni come questa non vengono fuori molto spesso e nemmeno calciatori come lui". Liam Gallagher annuncia così sui social la scelta dell'ex attaccante francese, icona del Manchester United come attore per il suo ultimo video, diretto da Charlie Lightening. Nel video, girato a Tittenhurst Park, ad Ascot, nella casa georgiana dove John Lennon compose Imagine, Cantona recita la parte di un re nostalgico che si muove nella sua dimora in vestaglia, tra calici di vino e pianoforte accompagnato dal maggiordomo Liam Gallagher.



King Eric nel video dell'ex Oasis rappresenta sicuramente un ossimoro calcistico, dato che il cantante è un super tifoso del Manchester City e ovviamente vive in maniera intensa la rivalità con i Red Devils. L'attitudine rock, però, va oltre ogni istinto competitivo da derby e i due si stimano da sempre. Tanto che lo scorso dicembre Cantona aveva pubblicato su Instagram un video nel quale cantava proprio Once, definendola la sua canzone dell'anno.



Il video di Once esce in contemporanea con un Ep Acustico di Liam Gallagher, che contiene brani del suo ultimo album Why Me? Why Not alternate ad alcuni pezzi storici degli Oasis. Un disco intimo e suggestivo, da ascoltare per tutti i nostalgici del brit rock e degli anni ’90, magari come sottofondo per tutte le prodezze del carismatico e devastante attaccante di Marsiglia, che in carriera ha alternato foga agonistica ed epici gesti fuori dalle righe ai suoi 176 gol tra squadre di club e nazionale.



Cantona non è il primo calciatore a finire in un video musicale. Tra gli altri si ricordano Gerard Piqué nel video di Me Enamorè della sua compagna Shakira, Adrian Mutu che fuma sigari cubani e beve champagne in un nightclub in Acrobat di A-Roma, Snoop Dogg e Orry Jackson, Peter Crouch che fa la comparsa nel video di Gen Strange del gruppo indie britannico Peace, Frank Ribery che gioca a calcetto nel video di Meme pas fatigue degli ivoriani Magic System e del cantante algerino Khaled e addirittura Neymar che, quando giocava nel Santos, aveva partecipato al video Kong di Alexandre Pires. Nessuna di queste accoppiate calcio e video musicale però riesce a raggiungere il livello di classe e carisma raggiunta da King Eric e Liam Gallagher, con lo spirito di John Lennon sullo sfondo.