25 gennaio 1995 - 25 gennaio 2020: sono passati già 25 anni dal calcio rifilato da Eric Cantona, allora giocatore del Manchester United a un tifoso del Crystal Palace durante una partita di Premier League. Durante un'intervista rilasciata qualche anno fa alla BBC, Cantona ebbe modo di affermare: "Il miglior momento della mia carriera? Quando ho preso a calci il fascista. Per alcuni è un sogno calciare queste persone. L’ho fatto per loro, quindi sono felici. Saltare e calciare un fascista non può essere assaporato ogni giorno".