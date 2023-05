. Il comunicato divulgato lunedì 22 maggio dall'attraverso il proprio sito ufficiale è felpato nella forma ma brutale nella sostanza.Il testo dice infatti che a partire da quella data viene avviato il procedimento per. In cambio viene proposto agli investitori di, con entrata in vigore dell'aumento a partire dalla cedola versata agli investitori nel prossimo mese di agosto.Dopo l'annuncio dato dal sito lunedì scorso si apre proprio oggi la procedura di adesione alla proposta da parte dei sottoscrittori del bond, che avranno tempo fino al prossimo 19 giugno. Come viene ulteriormente spiegato nell'apposita pagina di investor relations , affinché la proposta di estensione dei termine di rimborso possa ritenersi accettata è necessario che a sottoscriverla siano i possessori di almeno(che dunque corrisponde a circa 26,66 milioni di euro).La risposta è contenuta nel comunicato stesso e affidata a una frase del managing director: “Questa estensione ci permetterebbe di stabilizzare e migliorare la situazione finanziaria dell'Hertha per la prossima stagione. Inoltre,(la federcalcio tedesca, ndr). Dunque, la rapida approvazione e il supporto sarebbero di grande importanza per noi”. Ecco dunque il punto cruciale: dalla dilazione del rimborso dipende la concessione della licenza da parte della federazione. Ergo,La notizia ha provocato sconcerto nell'ambiente calcistico tedesco. E fra i tanti elementi emersi a margine. L'acquisizione dell'Hertha Berlino da parte degli statunitensi si è perfezionata nei mesi scorsi, m. Fra l'altro, come precisato da Tagesspiel al pari di altre fonti , la stessa acquisizione da parte di 777 Partners è ancora in valutazione presso la DFL per stabilire, che in Germania pone vincoli ferrei agli assetti proprietari.Resta una data vincolante:. In caso di inadempienza si aprirebbero le porte per la retrocessione nelle categorie regionali, con effetti economico-finanziari devastanti.@Pippoevai