Il calciomercato torna all'. Sede storica del mondo del calcio che ha visto in passato trasferimenti di lusso, come Vieri-Atletico Madrid, Inzaghi-Juventus o Cannavaro-Parma , dopo aver ospitato l'ultima sessione estiva apre le porte per gli ultimi 3 giorni del calciomercato invernale 2019/20.. E la grande stanza dedicata al calciomercato, ora vuota. Come la calma prima della tempesta, in attesa che agenti, dirigenti e giornalisti la riempiano e la animino con le trattative e i movimenti delle ultime frenetiche ore.. Il 31 gennaio i battenti chiuderanno alle 20, mettendo la parola fine alla finestra di mercato invernale: chi piazzerà l'ultimo colpo in questo gennaio? Restate super scoprirlo e non perdervi tutte le trattative delle ultime ore di mercato.