di questi tempi, se sei un esterno dell'Inter, sai di avere sempre la valigia in mano.L'olandese, identificato in passato come possibile sacrificato, non ha nessuna voglia di lasciare Milano e su questo è d'accorso anche Simone Inzaghi.Incedibile? No, Dumfries non è tra i giocatori che l'Inter considera fuori dal mercato ma per cederlo servirebbe una grande offerta., grazie anche all'ottima stagione disputata e soprattutto ai margini di miglioramento che ha mostrato durante l'anno.Ecco perché rispetto a qualche settimana fa, aumentano le possibilità che l'olandese classe 1996 rimanga ancora a Milano e si prenda definitivamente la fascia destra dell'Inter.Nei piani del club,che effettuerà domani le visite mediche, non è stato fatto per sostituire Dumfries ma per dargli un ricambio durante l'impegnativa stagione a cui la squadra di Inzaghi andrà incontro. A conferma del fatto che nessuno in società si muoverà con l'intento di sacrificare l'ex Psv.