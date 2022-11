Nel campionato riservato a quelli che corrono dietro ale si issa momentaneamente al quarto posto alla pari diNulla è cancellato e nulla è stato rimosso:rispetto alle sue ambizioni e alle aspettative dei tifosi,, ma almeno il popolo “bauscia” si è goduto una serata serena, eccezion fatta per i primi venti minuti di partita.L’Inter, la stessa di Torino con la sola eccezione di, probabilmente era rimasta allo Stadium se è vero che il, quasi senza produrre alcun sforzo, ha avuto due occasioni (Barrow fuori, su svarione di Bastoni; Arnautovic parata fortunosa di Onana sul primo palo) in meno di dieci minuti e poi è, che ha avuto anche la dabbenaggine di esultare. Nell’occasione, comunque, difensori e centrocampisti nerazzurri sono rimasti immobili a contemplare i quattro tocchi al volo - tre di testa e uno di piede - che hanno preceduto la conclusione di Orsolini.Non c’entra il caso, e meno che mai la fortuna, invece, in occasione del pareggio interista (26’). L’azione, avviata da Dzeko sulla trequarti, è proseguita con un cross di Dumfries, impattato da Lykogiannis (rieccolo), il pallone è spiovuto dall’alto al limite dell’area ePer passare in vantaggio, invece, l’Inter ha avuto bisogno diche ha ravvisato un. La decisione di Colombo ha provocato una mini rissa da cui sono usciti ammoniti lo stesso Lucumi per il fallo, Medel e Lautaro per reciproche ripicche. Punizione o no che fosse, Dimarco (35’) ha lasciato partire un sinistro violento che Skorupski ha solo sfiorato. E per rendere ancor più legittimo il vantaggio nerazzurro, sul finale di tempo (41’), Calhanoglu ha battuto un calcio d’angolo teso da sinistra.Purtroppo per il Bologna, Thiago Motta, cercando di preservare due ammoniti (Lucumi e Medel) ha mandato in campo all’inizio del secondo tempo Moro e. Quest’ultimo si è rivelato una sciagura assoluta. Così, dopo una traversa di Dzeko su cross di Dumfries (più facile segnare che sbagliare), Dimarco è andato a firmare la sua doppietta (48’) facendosi beffe del giovane difensore. Sul taglio in area, l’esterno prima ha saltato il malcapitato Sosa con l’esterno sinistro e poi, con l’interno dello stesso piede, ha messo sul palo più lontano. Vien giù che Dio la manda sul povero Bologna. Neanche il tempo di alzare la testa (Ferguson, di testa, fuori e Arnautovic, debole e centrale) che Sosa ne combina un’altra (58’). Nel tentativo di contrastare Dzeko in scivolata, allarga il braccio e “para” la girata dell’interista.Per carità di patria risparmio all’eroico lettore minuti e interpreti delle sostituzioni (di rilevante solo l’ingresso di Brozovic per Lautaro) e mi precipito a raccontare i due ultimi episodi. Ovvero il sesto gol (76’) di(subentrato all’applauditissimo Dimarco) su assist di Dzeko e il palo di Asllani, entrato al posto di Calhanoglu. Sei gol e due legni rendono bene l’idea di che partita sia stata.. Poi Dzeko ha prodotto una reazione furibonda ed eccedente. Ma per saperebisogna aspettare domenica, ultima di campionato (ma non è ancora finito il ritorno) prima della pausa mondiale. Va a Bergamo contro un’(due sconfitte nelle ultime due) e qualcosa mi dice che: 22’ Lykogiannis, 26’ Dzeko, 36’ Dimarco, 42’ Lautaro, 3’ s.t. Dimarco, 14’ s.t. Calhanoglu, 31’ s.t. Gosens.: 42’ Calhanoglu, 3’ s.t. Barella, 31’ s.t. Dzeko(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries (dal 17’ s.t. Bellanova), Barella (dal 29’ s.t. Gagliardini), Calhanoglu (dal 29’ s.t. Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (dal 17’ s.t. Gosens); Dzeko, Lautaro (dal 17’ s.t. Brozovic).(4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì (dal 1’ s.t. Sosa), Lykogiannis; Ferguson, Medel (dal 1’ s.t. Moro), Schouten; Orsolini, Arnautovic (dal 16’ s.t. Zirkzee), Barrow (dal 29’ s.t. Vignato.Ammoniti: Arnautovic (B), Lucumì (B) Lautaro (I), Medel (B), Sosa (B), Orsolini (B)Espulsi:: Andrea Colombo (della Sezione di Como).