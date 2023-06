Una delle notti più amare degli ultimi anni. In casa Inter si respira ovviamente frustrazione per il ko nella finale di Champions League, un sentimento amplificato da un match giocato alla pari con gli uomini di Pep Guardiola. L'umore nero era visibile anche sul viso dei protagonisti, rientrati stamane a Malpensa alle ore 5,30 circa, direttamente da Istanbul. Ad accogliere Lautaro Martinez e compagni un manipolo di tifosi, i quali hanno applaudito i calciatori e non solo.



LE REAZIONI - Marotta, anch'esso rientrato con la squadra, ha ringraziato i supporters presenti all'aeroporto: con l'ad era presente pure Steven Zhang. Il presidente nei prossimi giorni dovrà sedersi al tavolo con Simone Inzaghi, il quale ieri si è soffermato sui prossimi passi: "Con il club c'è grande sintonia. Adesso facciamo passare qualche giorno, poi ci incontreremo con la società per fare dei programmi".



PROSSIMI PASSI - A proposito di futuro, chiare pure le intenzioni dello stesso Zhang: "Abbiamo già pianificato la prossima stagione, stiamo lavorando in questa direzione. Tutti i giocatori che hanno disputato un’ottima stagione continueranno con noi, li sosterremo sempre. Ora è importante che i giocatori più rappresentativi continuino con noi. Lukaku? Ha un contratto con il Chelsea, dovrà parlare con loro per capire”.