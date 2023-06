Steven Zhang, proprietario dell’Inter, ha analizzato così a Sky Sport la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City.



SULLA FINALE - "La prima cosa è che non importa vincere o perdere ma bisogna fare i complimenti a giocatori e staff per ciò che hanno fatto. Hanno dato il 100%, è stata una gara incredibile. Complimenti anche al City. Noi siamo orgogliosi di questa finale e di aver giocato contro i migliori. Abbiamo mostrato grandi qualità".



SULLA PARTITA – “I nostri giocatori hanno una mentalità d’alto livello e tutti l’hanno notato che non siamo inferiori a nessuno".



RIPARTENZA – “La stagione è positiva e abbiamo già pianificato la prossima stagione, stiamo lavorando in questa direzione. Tutti i giocatori che hanno disputato un’ottima stagione continueranno con noi, li sosterremo sempre. Ora è importante che i giocatori più rappresentativi continuino con noi. Abbiamo dimostrato di meritare questa finale. Ci ritenevano gli underdog, che non ci fosse partita ma bisogna essere orgogliosi. Siamo fiduciosi per il futuro con le basi che abbiamo”.



RINGIOVANIRE LA ROSA – “Ho imparato che l’equilibrio tra la forza, l’esperienza, la gioventù e l’energia è importante nel calcio”.



LUKAKU – “Il giocatore ha dimostrato attaccamento all’Inter ma ha un contratto con il Chelsea, dovrà parlare con loro per capire”.