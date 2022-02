Di derby ne ha giocati tanti, maglia rossonera del Milan e pallone in banca quando gli arrivava tra i piedi. Era lui a mettere ordine lì in mezzo, oggi spiega ai giocatori di Pioli cosa serve per vincere contro l'Inter: "Senso di appartenenza, generosità per i compagni e rispetto per i colori che si indossano - ha spiegato Albertini a La Gazzetta dello Sport - sono questi i tre fattori che permettono di giocare un derby con l'equilibrio giusto. In campo poi devono deflagrare, è così che nascono i successi".- "Un blocco vincente si costruisce nel tempo. Pioli allena un gruppo che ha compiuto un percorso di crescita ormai lungo., Gullit nel finale: eravamo primi ma avevamo perso smalto nelle partite precedenti, quel derby ripreso così ci diede lo slancio per ripartire. Il 2-1 del ‘94, Massaro all’89’. Da pazzi".- "Leao. È imprevedibile ed è sempre più consapevole delle proprie qualità, gli manca un gol in una partita così.. Il più lucido sarà Kessie, un giocatore freddo come pochi. Glaciale".- "Una vittoria manderebbe in crisi l'Inter,: la Champions si avvicina, se perdi certezze ora...".- "Era il primo che tiravo dopo l'errore al Mondiale.. La gara di sabato sarà decisiva per la stagione, è l'ultima chiamata per lo scudetto e una possibilità per riaprire tutto".- "Kessie sa muoversi tra le linee e in pressione su Brozovic può alternarsi con. Ma la deciderà chi fa gol, se Ibra sta bene farà paura come sempre. Se invece sta lontano dalla porta perde efficacia, e in questi mesi oggettivamente è successo spesso".- "Come finisce? Dico 2-1 per il Milan".