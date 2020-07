L'Inter sogna Messi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Zhang prepara l'assalto all'attaccante argentino del Barcellona in vista della stagione 2021/2022: papà Jorge farà da apripista e magari lavorerà per portare il figlio a Milano tra un anno, quando potrebbe liberarsi a costo zero. Infatti Leo è padrone del proprio destino: firmando l’ultimo contratto nel 2017 ha detto sì a una clausola da 700 milioni ma ha avuto l’ok dal Barça per potersi liberare gratis alla fine di ogni stagione, informando il club entro il 31 maggio.