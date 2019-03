A parole Spalletti si dice sicuro di rimanere all'Inter ma secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, il tecnico toscano ha compreso che il futuro è in bilico perché il nome di Antonio Conte viene accostato sempre più assiduamente alla società di corso Vittorio Emanuele.



"In queste ore, infatti, sono tornate ad intensificarsi le voci su Conte prima scelta per la panchina nerazzurra nella prossima stagione. E Spalletti, pur non avendo dubbi sull’opportunità di continuare la sua avventura alla Pinetina («Ci rivedremo anche l’anno prossimo», ha affermato ieri), è il primo a essere consapevole della situazione. E tale prospettiva, probabilmente, lo spinge ancora di più ad andare avanti per la sua strada”.