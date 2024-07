L'Udinese ha un nuovo capitano: scelto Thauvin, il vice è Bijol

Getty Images

L'ha il suo nuovo capitano, ora è ufficiale. Dopo gli indizi nel corso del pre-campionato, i friulani hanno dato l'annuncio che sancisce il nuovo corso.sarà il nuovo capitano dei bianconeri per la stagione 2024/25, il francese raccoglie l'eredità del 'tucumano', svincolato dopo la scadenza del contratto (lo scorso 30 giugno) che lo legava all'Udinese.Thauvin promosso a capitano, ma non è l'unica novità perché l'Udinese dà un altro aggiornamento utile anche in chiave mercato.Come riferito dai friulani infatti, il vice di Thauvin sarà. Il difensore centrale sloveno classe 1999, reduce da ottime stagioni e dal buon rendimento con la propria nazionale a Euro 2024, è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato, seguito tra le altre da

New captains in the house ! Il nuovo capitano dei bianconeri è Florian Thauvin, insieme a lui a guidare lo spogliatoio ci sarà Jaka Bijol.

Due campioni ed esempi di professionalità.



#ForzaUdinese #AléUdin #Udinese pic.twitter.com/uD7IlKMcOE — Udinese Calcio (@Udinese_1896) July 29, 2024

I bianconeri lo trattengono con il ruolo di capitano in seconda, Bijol lascia intendere di non aver intenzione di forzare una cessione e partirà solo in caso di un'offerta davvero importante.