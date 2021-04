#vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena.



Non è il caso, non è maleducazione. È un tema politico: il machismo al potere sminuisce le donne e comprime i loro diritti. #Erdogan ha fatto uscire la #Turchia dalla Convenzione di #Istanbul.



L'Ue alzi la voce! pic.twitter.com/5dqZvdtTZQ — laura boldrini (@lauraboldrini) April 7, 2021

Quello che e’ successo ieri ad #Ankara nei colloqui bilaterali tra #Turchia e #UE non è casuale, e’ il ruolo che viene assegnato alle donne: stare di lato.

Guardate il trattamento riservato alla presidente della commissione europea Ursula #vonderLeyen

Imbarazzante #Erdogan pic.twitter.com/fcXABMgSDy — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) April 7, 2021

non si smentisce e nell'incontro tenutosi oggi ad Ankara con i vertici dell'Unione Europea ha dato ancora una volta scandalo in quello che è già stato ribattezzato a Bruxelles "sofagate". Il premier turco ha infatti accolto il presidente del Consiglio europeo,e la presidente della Commissione europea,, ma quest'ultima in quanto donna, è stata lasciata senza sedia al ricevimento nel Palazzo di Ankara ed è stata fatta accomodare a 3 metri di distanza su un divanetto.Erdogan e Michel che si sono accomodati sulle due poltrone centrali quasi incuranti accompagnato da quel "Ehm" che ha rappresentato la reazione quasi muta ma indignata della Von der Leyen.