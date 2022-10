(foto Ansa). Il Pipita, che aveva annunciato in una conferenza stampa nelle scorse settimane il suo ritiro dalle scene al termine di questa stagione, ha abbandonato definitivamente il palcoscenico al termine delHiguain lascia il mondo del calcio dopo 785 partite da professionista ed un bottino complessivo di 366 gol, oltre a 14 titoli in bacheca. ". Quello che ho vissuto, quanto che ho lavorato, quello che ho fatto per me e ne sono molto felice perché fino ad oggi ho dato tutto. Questa è la cosa più importante. Lascio ciò che amo.Ho giocato solo per amore del pallone e spero di essere ricordato come persona, è questo ciò che mi importa più di tutto", ha dichiarato l'argentino al termine della partita.