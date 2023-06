, occuparsi di, trattare con attenzione qualcosa. Nel nostro caso, entrambe le accezioni sono corrette: in questo speciale che vi proponiamo in sei giorni,. Una strada che ci ha portato alla scoperta di centri federali, riforme, veri e propri movimenti rivoluzionari in favore della crescita e dello sviluppo dei talenti del calcio giovanile europeo. Dalla Francia ( QUI ), capostipite e precursore di questo nostro viaggio, da tutti imitata, passando per l’Inghilterra ( QUI ), la Spagna ( QUI ) e, infine, almeno per il momento, la Germania ( QUI ).. Tolto l’oro olimpico casalingo di Anversa 1920, un terzo posto agli Europei 1972 ed una finale al torneo continentale del 1980,Prima degli exploit ottenuti con la generazione d’oro del calcio fiammingo – risultati ottenuti grazie ad un metodo preciso – il Belgio aveva superato gli ottavi di finale di una Coppa del Mondo in una sola occasione (nel 1986, ai Mondiali messicani).. Le epoche di Paul van Himst e Pfaff-Gerets-Sciffo – stelle del calcio belga tra gli anni ‘70 e ‘80 – saranno le eccezioni incastrate in una serie di fallimenti che hanno caratterizzato la nazionale dei Diavoli Rossi. Il sentimento del popolo belga verso il calcio sono racchiuse nelle parole di Pierre Simbaldi, ct agli Europei ‘72, che di van Himst dirà: “Pensa veloce come Pelé. Il suo unico difetto? È belga”.. Il cambiamento parte proprio dalla stella van Himst, divenuto CT, e dal suo successore Georges Leekens, precursori di un’idea diversa di calcio, incentrata sulla qualità tecnica e su ritmi alti che permettessero una maggiore velocità in fase di transizione.dove la marcatura a uomo è la regola e dove la presenza del libero è tutt’altro che inusuale.. E, seppur i Mondiali ‘98 rappresentino l’ennesima delusione per i Diavoli Rossi, le aspettative sembrano alzarsi. C’era aria di speranza, di rinnovamento. Il calcio vecchio e passatista mostrato sino a pochi anni prima sembrava superato., il direttore tecnico della Federcalcio belga a partire dal 2001. I fallimenti europei e mondiali sono sotto gli occhi di tutti. Così l’URBSFA-KBVB (Union Royale Belge des Sociétés de Football Association/Koninklijke Belgische Voetbalbond) decide di affidare le chiavi della rivoluzione a Sablon, ideatore dell’intera riorganizzazione all’interno movimento calcistico belga. Un progetto che (spoiler) porterà il Belgio a giocarsi una semifinale mondiale nel 2018 in Russia.Seguirono alcuni viaggi tra queste due nazioni, volti a scoprire segreti, a trovare intuizioni, idee sulle quali fondare un nuovo modello per il calcio belga. E così nacquero i concetti dai quali partì, molti ripresi in toto dal modello di Clairefontaine tanto caro ormai all’Europa:La prima chiave di svolta fu esattamente questa:. Col fido Bob Browaeys, storico selezionatore dell’Under 16 e 17 belga,. Attorno ad esso, si pensò di sviluppare diverse fasi di allenamento, volte ad arricchire la varietà di strumenti a disposizione dell’atleta nel rispetto delle distintive attitudini di ogni singolo individuo. Tra i 5 e i 7 anni l’attenzione è posta sulla familiarità con il pallone, sul divertimento. L’allenamento ruota principalmente attorno a dei 2 contro 2 volti a facilitare l’apprendimento dei fondamentali più spontanei per ogni bambino, il dribbling ed il tiro. Tra i 7 e i 17 anni – anche all’interno di college ad impronta sportiva che premiano ed incentivano l’istruzione scolastica del giovane atleta - avviene la formazione completa del giocatore nella tecnica di base così come nei principi tattici di squadra. L’obiettivo di questa fase è lo sviluppo delle capacità del singolo giocatore di applicare le qualità individuali all’interno di un contesto collettivo, cercando di formarne l’attitudine ad interpretare le diverse situazioni di gioco.(filiale dell’Università di Bruxelles, nonché azienda esperta in consulenza sulla formazione del talento nei club),Le basi erano state poste madecise di non fermarsi qui., che prevedeva le riprese di 1.500 partite in diverse fasce d'età., dando il via libera alla vera e propria rivoluzione., che passa attraverso un nuovo approccio all’allenamento e all’istituzione di centri tecnici federali., grazie al reinvestimento dei 10 milioni di utili degli Europei 2000 – disputato proprio tra Belgio e Paesi Bassi – che permettono la costruzione del quartier generale della Federcalcio belga. Un’altra tessera incastonata nel puzzle della rivoluzione di Sablon. Ora, ricordate la ricerca dell’Università di Lovanio?– ex calciatore, tra l’altro, in seconda divisione – oltre a convincere le società,. Vengono favorite, invece, le partitelle 2 contro 2, 5 contro 5, 8 contro 8 che incoraggiano doti tecniche come il palleggio e il dribbling fondamentali per nutrire il 4-3-3 scelto da Sablon., il sistema d’allenamento più applicato al mondo.(l’organizzazione tattica, la ripetizione isolata della giocata o della situazione di gioco)(il calcio palla al piede, fantasioso, libero di esprimersi) nei programmi di allenamento., con allenamenti cinque contro cinque e disposizione a diamante, poi a quello medio-lungo - otto contro otto e doppio diamante - per finire con il lavoro sui passaggi lunghi undici contro undici. Un percorso, come sottolineavamo, che punta a fornire al giocatore gli strumenti per affrontare situazioni sempre più complesse e a costruire personalità e tecnica parallelamente.grazie ad obiettivi didattici prefissati per ogni sessione di allenamento, settimana e stagione e valutati attraverso parametri qualitativi che prescindono dai risultati sportivi di squadra.(situate a Bruges, Genk, Gand, Lovanio, Liegi, Mons, Mouscron, Wilrijk). Posti appena al di sopra delle selezioni giovanili, questi centri consentono ai ragazzi di svolgere ulteriori allenamenti – in aggiunta alle sedute previste con i club - sotto la guida di allenatori qualificati dal patentino UEFA-B che lavorano per la federazione belga., grazie a una serie di incontri annuali per pianificare il lavoro e appianare le eventuali divergenze che si vengono a creare. Inoltre, gli allenatori federali devono frequentare una scuola di formazione prima di mettere piede su un campo di allenamento., dalla cui Jos Vaessen Talent Academy sono usciti nomi come(il più grande ed evidente interprete della nuova scuola belga) e, fucina dei cosidetti “Purple Talents” e il cui settore giovanile ha forgiato giocatori del calibro di, un numero che si è ampliato nel corso degli anni a venire con i profili die che è destinato a salire se il Belgio vorrà compiere l’ultimo decisivo passo,. Un obiettivo che sembra ormai sfuggito alla Golden Generation ma a cui i Diavoli Rossi, in futuro, puntano ancora ad arrivare.