La Curva del Bologna non ci sta: "Diserteremo Bologna-Milan, in atto uno spettacolo grottesco"

In ore di grande apprensione e preoccupazione per un’allerta meteo che rischia di creare nuovi e seri problemi ad una città già pesantemente colpita dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, lIl sindaco Matteo Lepore, con un’ordinanza, ha negato nella giornata di ieri il via libera per questioni legate alle conseguenze che l’afflusso di 30-35.000 persone causerebbe in una zona della città flagellata dal maltempo e in cui sono in corso lavori di ripristino della viabilità. La Lega Serie A dal canto suo, in nome della regolarità del campionato, si sta producendo in ogni sforzo per far giocare la gara, anche lontano da Bologna (l’ipotesi Como è caldissima) se necessario. Ma i tifosi, coloro i quali risulterebbero più penalizzati da uno spostamento di sede se non dalle porte chiuse, non ci stanno.Non ci sono più lacrime. Ora parlerà l’orgoglio che ci contraddistingue e che ci farà rialzare. Nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri luoghi di aggregazione. Nonostante il fango che ci sta ostacolando, la fatica a raggiungere il posto di lavoro, la fatica nello spalare via col fango un’intera vita. Si fa fatica a vivere.A questo si è aggiunto lo strazio di tanti nostri amici e conoscenti della Toyota. Non si può pensare al pallone oggi.. Società, istituzioni o pubblico che sia. Ora c’è altro da fare”.