La Fiorentina prova il colpo Valentini a zero. Ma su di lui ci sono anche Inter e Lazio

49 minuti fa



Nonostante il reparto arretrato sia quello più attrezzato in casa Fiorentina, è molto probabile che qualche rinforzo arriverà anche in difesa nel corso della sessione estiva di calciomercato. E in particolare, la Fiorentina sta attenzionando un profilo secondo La Gazzetta Dello Sport. Si tratta di Nicolas Valentini, difensore classe 2001 in forza al Boca Juniors.



A ZERO - Il ragazzo è al momento fuori rosa per non aver rinnovato il proprio contratto con gli argentini e per questo la Fiorentina sta meditando di provare il colpo a zero. Valentini è stato a lungo seguito dall'ex direttore tecnico Nicolas Burdisso e potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato. Tuttavia, la Fiorentina deve guardarsi le spalle perché su di lui ci sono anche Inter e Lazio che lo stanno osservando, si legge.