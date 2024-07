La Fiorentina vuole Colpani: primi contatti con il Monza

Getty Images

Lasi sta muovendo sul mercato alla ricerca di un fantasista da regalare a Raffaele. Dopo aver lasciato liberi e svincolati sia Giacomo Bonaventura che Gaetano Castrovilli è proprio nel ruolo del 10 puro che la società viola sta provando a chiudere un super colpo di mercato.Si tratta di, che proprio Palladino ha lanciato definitivamente e consacrato con il suo Monza. Il giocatore piace tantissimo e lui considera comunque l'opzione del club viola come uno step importante per la carriera, ma ad oggi rimane grande distanza fra le parti.di euro per lasciarlo partire, la Fiorentina non è arrivata ad offrire di più di un semplicee, a queste condizioni come riporta Sportitalia, non c'è margine per chiudere.

I Viola stanno pazientando consapevoli che il mercato attorno al classe 1999 non è così acceso, con l'interesse di Inter e Juventus che si è raffreddato e proprio per questo, in caso di mancate alternative, proveranno a tirare sul prezzo col club brianzolo.