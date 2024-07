Fiorentina, le prime paorle di Kean: "Qui tutto profuma d'ambizione. Ambiente perfetto per me"

10 minuti fa



Moise Kean è il primo colpo messo a segno dalla Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato. L'attaccante arriva dalla Juventus a fronte di una cifra complessiva da circa 18 milioni di euro ed è pronto a legarsi al club con un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni di euro a stagione. L'attaccante vercellese ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai canali ufficiali del club al suo primo giorno da calciatore della Fiorentina.



AMBIZIONE - "Non vedo l'ora di cominciare, è una bella sensazione. Ho visto qualche compagno di squadra. La città e i colori di Firenze hanno ambizione, cosa che cerco anche io, per me è perfetto. Il Viola Park? Le attrezzature e i campi sono meravigliosi, stimolano ancora di più a dare il cento per cento"