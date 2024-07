Getty Images

Monza, primo no alla Fiorentina per Colpani. Galliani fissa il prezzo

un' ora fa

Ormai è agli atti: sarà Kean il primo rinforzo di mercato per la Fiorentina 2024/2025. L'attaccante, che in questo momento sta godendo di qualche altro giorno di vacanza, è stata una precisa richiesta del nuovo tecnico Raffaele Palladino che lo ha sempre apprezzato anche nella sua avventura sulla panchina del Monza. E proprio da Monza potrebbe arrivare il prossimo rinforzo dei viola che vorrebbero puntellare anche la trequarti. E un profilo particolarmente gradito a Bagno a Ripoli è quello di Andrea Colpani.



PUPILLO - Il fantasista ha fatto vedere cose ottime in Brianza proprio sotto la guida tecnica di Palladino che lo rivorrebbe con sé anche in riva all'Arno. E proprio per questo la Fiorentina ha già aperto alcuni dialoghi con il club lombardo. Tuttavia, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, il Monza ha respinto la prima offerta della Fiorentina, che aveva chiesto un prestito per il classe '99. Galliani e i vertici brianzoli sono stati molto chiari: Colpani lascia il Monza soltanto a titolo definitivo e solo di fronte ad un'offerta da 15-20 milioni di euro. Da capire se la Fiorentina adesso deciderà se rilanciare o meno.