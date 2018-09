C’è una Juventus che non riesce a vincere. In un avvio di stagione che ha confermato il dominio della squadra di Max Allegri - ma anche l’ottimo stato di forma della Primavera di Francesco Baldini e delle Women di Rita Guarino - a steccare è quell’Under 23 nata la scorsa estate e impegnata nel primo, storico campionato di Serie C. E il battesimo “di fuoco” della seconda squadra bianconera (l'unica, dopo la riforma della Figc) ha riservato già due severe lezioni: 2-1 dall’Alessandria e 4-0 dalla Carrarese, con la squadra di Mauro Zironelli ultima e a zero punti nel girone A.



