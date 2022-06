Tempo di parametri zero in casa Juve: Di Maria e Pogba, entrambi in arrivo dopo la scadenza dei contratti con PSG e Manchester United, sono prossimi a vestire di bianconero andando, sulla carta, a rinforzare notevolmente la rosa a disposizione di Max Allegri per la stagione 2022-2023. Un occhio particolare, quello della Vecchia Signora per gli affari a zero, che nella storia recente ha portato il primo Pogba, Dani Alves, Llorente, Coman, Pirlo. Ma non solo grandi colpi. Abbiamo rovistato nei cassetti del dimenticatoio bianconero e trovato alcune operazioni a titolo gratuito che poco o nulla hanno aggiunto alla causa juventina. Tanta spesa dal punto di vista dell’ingaggio, poca resa sul campo.



Scorri verso il basso per conoscere i peggiori affari a zero della Juventus