Di Cristiano Ronaldo ce n'è uno. O forse no. Perché anche Cristiano Ronaldo Junior è già diventato un (piccolo) giocatore della Juve. Oggi è iniziata la stagione anche dell'annata dei Pulcini 2010, rinominata Under 9 dalla società bianconera. E tra i tanti bambini presenti, c'era anche lui: Cristiano Ronaldo Junior, che dopo aver indossato la maglia del Real Madrid ora segue il papà anche alla Juve. Non è l'unico figlio d'arte in gruppo, con lui anche Mattia Barzagli.