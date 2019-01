Comunque vada Aaron Ramsey sarà il primo grande acquisto della Juventus. Se sarà il primo per questa sessione invernale o se sarà invece tutto posticipato alla prossima estate sarà un fitto lavoro diplomatico a deciderlo. Il contratto con l'Arsenal non sarà rinnovato e il giocatore ha già trovato un principio di accordo con i bianconeri che deve solo essere formalizzato. Si ma a quali cifre? Facciamo luce su tutti gli incastri.



L'ACCORDO COL GIOCATORE - Ramsey ha scelto la Juventus e l'ha fatto scendendo dalla sua iniziale richiesta di 10 milioni di euro annui. Tutti gli altri club che si sono approcciati a lui (fra cui Barcellona, PSG e Inter) non avevano superato quota 7 milioni, ma la Juventus ha superato la concorrenza. Con i bianconeri Ramsey firmerà un contratto di 5 anni con ingaggio, fra parte fissa e variabile in bonus personali e di squadra che arriverà a 8 milioni di euro annui. LA TRATTATIVA CON L'ARSENAL - Il presidente Agnelli sta spingendo per provare a portarlo subito a Torino e per farlo servirà trattare con l'Arsenal. Nei prossimi giorni il ds Fabio Paratici sarà a Torino e non è escluso un nuovo incontro con l'entourage del giocatore prima di provare un nuovo assalto ai Gunners. 20 milioni è la richiesta (fuori mercato per un giocatore in scadenza) che fa il club inglese, 10 è invece il massimo a cui potrebbe spingersi la Juventus. Per averlo subito servirà quindi anche uno sforzo del giocatore che sì, sta già spingendo per un addio anticipato, senza però trovare riscontri in società. Chi la spunterà? Comunque vada la risposta è la Juve. Subito o a giugno.