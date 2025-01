La Juventus e Douglas Luiz aprono alla cessione: due club di Premier interessati

durante il mercato di gennaio.da una fonte autorevole, Sky Sports News, a riprova del difficile inserimento e ambientamento nel nostro campionato da parte del centrocampista brasiliano, che invece bene aveva fatto nelle cinque stagioni giocate con la maglia dell'Aston Villa, con un totale di 204 presenze e 22 gol.

, al di là di qualche guaio fisico, Douglas Luiz ha raccolto finora 13 presenze (354 minuti in campo), senza gol e senza assist. Al di là dei numeri, non è scoccata nessuna scintilla con Thiago Motta, con la Juventus e con il calcio italiano: dal punto di vista tecnico, tattico e caratteriale,. Per cui un suo eventuale ritorno in Premier League sembra plausibile., e il grande investimento fatto dalla Juventus in estate per acquistare Douglas Luiz dall'Aston Villa, con un esborso di 28 milioni di euro più le cessioni di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior ai Villans, per. La conseguenza è che la Juventus, per dare il via libera a una cessione, vorrebbe

. La squadra di Pep Guardiola è infatti alla ricerca di un centrocampista che possa tentare nell'ardua impresa di provare a sopperire all'assenza di Rodri, il Pallone d'Oro spagnolo che sarà assente per tutto il resto della stagione causa infortunio. Secondo la stampa inglese, fra i giocatori monitorati dai Citizens ci sarebbe proprio Douglas Luiz. Fra gli altri club potenzialmente interessati, ci sarebbero, con il quale la Juventus sta parlando di, e lo stesso, che riaccoglierebbe volentieri il brasiliano.