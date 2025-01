Juventus, Guardiola pensa a Douglas Luiz! E Gyokeres libera Zirkzee. Che intreccio di mercato con Manchester!

Il mercato di gennaio dellapotrebbe avere fra i suoi snodi principali la città di, dove ci sono due squadre in crisi che potrebbero portare a termine operazioni che coinvolgerebbero anche i bianconeri.Partiamo dal, in crisi ormai da anni e protagonista anche di continui cambi di allenatore, nel tentativo finora fallito di rinverdire i bei tempi che furono, legati all'epopea di Sir Alex Ferguson. L'ultimo tecnico a sedersi sulla panchina dei Red Devils, il portoghese(o Old Trafford da novembre), dopo aver(nell'ultimo match lo ha sostituito al 32' per scelta tecnica), avrebbe, che proprio Amorim ha portato ai massimi livelli di rendimento allo Sporting Lisbona. Per convincere il club lusitano, ancora scottato dallo smacco Amorim, ci vorranno almeno 80 milioni, per un attaccante in scadenza nel 2028, ma il Manchester United ci ha abituato a essere un club che non bada a spese, per cui tutto è possibile.il cui futuro lontano da Old Trafford, dopo soli sei mesi di permanenza, sembra già segnato. Eper il classe 2001 ex Bologna.

. La squadra di, da qualche mese in crisi dopo aver vinto tutto negli ultimi anni, èche possa tentare nell'ardua impresa di, il Pallone d'Oro spagnolo che sarà assente per tutto il resto della stagione causa infortunio. Secondo la stampa inglese,, ex Aston Villa con una buona esperienza in Premier League (204 presenze e 22 gol), chedi inserimento (con solo 343 minuti in campo nell'arco di 12 partite, con zero gol e zero assist).