Di Gregorio-Juventus, primi contatti: le possibili contropartite per il Monza

Contro la Salernitana è arrivato un altro clean sheet del Monza, il quarto nelle ultime cinque partite. Dietro questo dato ci sono i guantoni di. Galliani aveva preso Cragno, lui l'ha fatto risedere in panchina convincendo sia Stroppa che Palladino che sulla scelta del titolare non si discute. E Cragno è andato al Sassuolo.- A giugno però potrebbe partire anche Di Gregorio, un profilo che piace molto alla Juventus dopo averlo studiato in questi mesi. Le relazioni sulla scrivania dei dirigenti sono positive, se i bianconeri dovessero cambiare qualcosa tra i pali potrebbero fare un tentativo per il portiere del Monza:- Quella che era nata come un'idea sta iniziando a prendere corpo con la Juventus che ha fatto un primo sondaggio per prendere informazioni, come confermato anche dall'agente del giocatore che ha escluso l'ipotesi Inter. Il Monza ha già fissato un prezzo per Di Gregorio, una cifra che la Juventus potrebbe provare ad abbassare inserendo qualche contropartita.- Da capire, però, quali sono i piani della società. Se dovessero approfondire i discorsi per Di Gregorio e affondare il colpo, il portiere del Monza potrebbe anche fare subito il primo:. L'altra idea è un anno da vice Szczesny per poi fare il titolare in futuro, in quel caso dovrebbe lasciargli il posto Perin anche lui in scadenza 2025; e non è escluso che i due club possano provare a mettere in piedi uno scambio con il Monza che troverebbe subito il sostituto.