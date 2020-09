Proviamo a fare un gioco.E fin qui nulla di nuovo, dato che lo facciamo regolarmente. Ma per una volta mettiamo dentro un articolo le plusvalenze realizzate da due club diversi e senza che esse siano incrociate, cioè legate a benefici che un club dà all'altro ricevendo in pari misura. Lo facciamo ponendo sullo stesso piano le due società che negli anni più recenti, per ragioni di competizione nella corsa allo scudetto, hanno dato vita a una rivalità estremamente accesa:A ciascuna il suo, nel quadro di un giochino da battezzare “Plusvalenza Bipartisan”.. Ce ne siamo occupati con un articolo pubblicato il 6 settembre, dove davamo conto degli interrogativi che in Francia vengono avanzati sul senso di questi quattro calciatori acquisiti dal club francese ( https://www.calciomercato.com/news/in-francia-si-interrogano-perche-il-lille-regala-20-milioni-al-n-83964 ). Va ricordato che si tratta del portiere Orestise di: il difensore Claudio(classe 2000) e gli attaccanti Ciro(classe 2000) e Luigi(classe 1998).. I dettagli finanziari della cessione non saranno verificabili fino a che non verranno pubblicati i bilanci ufficiali delle due società, dunque per il momento bisogna fidarsi delle indiscrezioni e voci ufficiose (ma non smentite da nessuna delle due parti) contenute nelle cronache informative e nelle confidenze fatte da agenti, secondo le quali a ciascun calciatore passato da Napoli a Lille è stata associata una valutazione da 5 milioni di euro.. Quanto al Lille, il solo Karnezis sembra destinato alla prima squadra come portiere di riserva. Relativamente a Manzi, Palmieri e Liguori, il sito specializzato Transfermarkt li aveva dati in forza al Lille B, squadra che nella scorsa stagione si è ritrovata retrocessa in National 3 a causa della sospensione dei campionati decisa dalla federcalcio francese. Per intenderci, National 3 è la quinta divisione del calcio francese, corrispondente al nostro campionato di Eccellenza.. Ma nei giorni successivi le cose sono andate diversamente. All'inizio di questa settimana è stata data notizia che Luigi, cioè la stessa squadra per la quale ha giocato la scorsa stagione. Cambia soltanto che stavolta a prestarlo è il Lille anziché il Napoli ( https://www.napolimagazine.com/calcio/articolo/ufficiale-liguori-dal-lille-torna-alla-fermana ). Negli stessi giorni sono circolate ipotesi sul destino di, dunque anch'egli in Serie C. E Palmieri? Per il momento sul suo conto non circolano indicazioni di calciomercato. Ma non ci sorprenderemmo di veder restare anche lui in Italia....Nel caso della società bianconera la storia è leggermente più datata poiché parte da gennaio 2020. Nel corso del mercato invernale dei trasferimenti la società bianconera e il Barcellona si scambiano due giocatori impiegati dalle rispettive seconde squadre,(Serie C in Italia, Segunda B in Spagna). Si tratta del centrocampista brasiliano(che sarebbe la cifra del riscatto dopo mezza stagione in prestito), e dell'attaccante venezuelano con passaporto spagnoloNoi di Calciomercato.com scriviamo immediatamente che si tratta di uno s https://www.calciomercato.com/news/esclusivo-l-inquietante-incrocio-di-figurine-e-plusvalenze-tra-j-25453 ). Ma ancora una volta basta attendere che i fatti compiano il loro corso.e segna soltanto un gol, nell'ultima partita dei playoff contro la Carrarese. Manco a farlo apposta, si tratta dello stesso bottino stagionale (1 gol) messo insieme da Luigi Liguori con la maglia della Fermana.Nel senso che il brasiliano non mette piede in campo fino a che la stagione viene sospesa causa lockdown. Poi gioca le tre partite della fase di playoff, che vedono la seconda squadra blaugrana perdere la finale casalinga contro il Sabadell.Ciò che si apprende dalla stampa spagnola è che il ragazzo è in lista di partenza sin dal momento in cui viene riscattato ( https://www.fcbarcelonanoticias.com/pretemporada/otra-cara-moneda-matheus-fernandes-matheus-pereira_260621_102.html ). Fra l'altro, il caso di Matheus Pereira si inserisce nel quadro di una bizzarra politica di acquisizioni condotta dal Barcellona attraverso la sua squadra B. Se n'è occupato il periodico d'inchiesta El Confidencial, che ha messo in evidenza come il Barça B, coi suoi 13 milioni di euro impegnati nel corso di questa campagna trasferimenti estiva, occupi per il momento la sesta posizione nella classifica di spesa delle società spagnole e addirittura sopravanzi il Real Madrid ( https://www.elconfidencial.com/deportes/2020-09-15/laliga-austeridad-fichajes-dinero-real-madrid_2748052/ ). E leggendo queste note ci pare di scorgere una vaga analogia, che va ben lo scambio fra Matheus Pereira e Alejandro Marqués ( https://www.calciomercato.com/news/plusvalenzificio-juventus-prima-parte-under-23-no-under-23mila-p-14656 ).Ma dunque cosa intendevamo dire con questo articolo e con gli esempi riportati? Esempi che, sottolineiamo, avrebbero potuto riguardare anche altre società rispetto a Juventus e Napoli.(e non soltanto italiano). Una situazione grave e potenzialmente distruttiva, davanti alla quale sarebbe il caso di smetterla col giochino di rinfacciarsi le colpe e stabilire chi l'abbia combinata più grossa. Sarebbe molto meglio guardare in casa propria.Ma siamo sicuri che anche le parole di questo articolo se ne voleranno via col vento., dove va a comporre una coppia da 10 milioni di euro con Luigi Liguori. La squadra allenata da Mauro Antonioli non può non ammazzare il campionato.​@pippoevai