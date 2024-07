La Juventus mette Chiesa sul mercato: fissato il prezzo, ecco dove può finire

rivoluzionario varato dal nuovo allenatoree dal responsabile dell’area tecnica, a fronte delle ripetute chiusure dell’agente Fali Ramadani a spalmare su più stagioni l’attuale ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Il tempo per le valutazioni è scaduto e il club bianconero, alla ricerca di nuova liquidità per finanziare le prossime mosse di mercato in entrata - a partire dal grande obiettivo per il centrocampo Koopmeiners - ha deciso di, reduce da una stagione di rilancio al Borussia Dortmund, è quello in pole position nelle valutazioni di Motta e Giuntoli.- Gli Europei sono terminati da ormai una settimana per l’Italia e per Federico Chiesa non hanno certamente rappresentato un’occasione di riscatto dalle difficoltà palesate con la maglia della Juventus dal momento del suo ritorno in campo dopo il gravissimo infortunio al ginocchio del gennaio 2022. EppureUn prezzo ben distante dai 50 milioni di euro più bonus versati nelle casse della Fiorentina tra ottobre 2020 e l’estate del 2022, chedi Daniele De Rossi. La stima dell’allenatore giallorosso e l’amicizia di Paulo Dybala sono due fattori da tenere in considerazione per avallare la pista giallorossa, ma le intenzioni del nazionale italiano al momento sembrano propendere verso un’altra direzione., negli anni migliori della sua carriera.L’ultima stagione bianconera è stata contraddistinta da 10 reti in 37 partite tra campionato e Coppa Italia ma soprattutto da una continua altalena in termini di prestazioni: un’esplosività atletica da ritrovare a due anni di distanza dall’infortunio ma anche la ricerca di nuovi stimoli, pure nell’ottica di completarsi dal punto di vista tattico, possono spingere il classe ‘97 a privilegiare una soluzione straniera. Quel che è certo è che da oggi Chiesa è ufficialmente sul mercato.