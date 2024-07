Juventus, ufficiale Di Gregorio: cifre, dettagli e contratto

Calciomercato

Un nuovo portiere per la Vecchia Signora, ora è tutto nero su bianco:è un giocatore dellaL'annuncio del club torinese è arrivato al termine di una lunga giornata, nella quale l'ormai ex estremo difensore delsi è sottoposto alle visite mediche al J-Medical prima di firmare il contratto.- Michele Di Gregorio è bianconero.È ufficiale il passaggio alla Juventus del portiere classe '97 che arriva a Torino dal Monza.Dall'Allianz Stadium... all'Allianz Stadium! Sì perchè l'ultima gara ufficiale della stagione 2023/2024 Di Gregorio l'ha vissuta, da avversario (senza però scendere in campo), in quella che ora è la sua nuova casa, in occasione di Juventus-Monza del 25 maggio scorso.

Un segno del destino, per Michele, che sempre all'Allianz Stadium è stato anche premiato in quanto migliore portiere dell'ultima Serie A.Ciò che salta subito all'occhio di Di Gregorio è la sua fisicità. Una fisicità, però, che non gli fa perdere reattività tra i pali, una delle sue caratteristiche più importanti. Michele, però, è un portiere a 360°, bravo in porta, sì, ma anche estremamente efficace con i piedi, per dare inizio all'azione. Un'alternativa in più per fare partire l'azione. In sintesi: è il classico esempio di portiere moderno.

Ufficiale | Michele Di Gregorio è un nuovo giocatore della Juventus!



I dettagli dell’accordo — JuventusFC (@juventusfc) July 5, 2024

- Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AC Monza per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni.L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 18 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025.- Juventus e Monza hanno chiuso l'operazione per Di Gregorio sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Per il classe 1997, miglior portiere dell'ultima Serie A, i bianconeri verseranno nelle casse dei brianzoli complessivamente

- Il passaggio di Di Gregorio alla Juventus fa guadagnare anche l': i nerazzurri, al momento della cessione al Monza, si erano riservati ildel portiere e dunque incasseranno circa- Di Gregorio si è legato alla Juventus con un contratto fino al. Il suo ingaggio sarà superiore ai