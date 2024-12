La Juventus rispecchia la sua posizione in classifica: così rischia un posto in Champions League

Redazione Calciomercato

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Tornando a Lecce-Juventus, prestazione deludente di una sfida terminata in pareggio (1-1). Un pari meritato dai pugliesi, anche se arrivato nei minuti finali, precisamente al 93’ grazie a Rebic.Se si esamina la partita, al di là di qualche azione pericolosa nella prima frazione (come il palo di Conceicao), è evidente che la Juventus non abbia giocato bene.La squadra non gioca, mostra difficoltà di manovra, è di una lentezza costante, in qualsiasi momento.Riguardo ai singoli, il migliore è stato Perin (insieme a Cambiaso), mentre tra i peggiori Koopmeiners. C’è qualcosa che la Juventus deve sistemare e probabilmente deve arrivare dal mercato di gennaio, perché