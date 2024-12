Lecce-Juventus, le pagelle di CM: Cambiaso non basta, Yildiz come una candela. Rebic puntuale

Sicuro. A tratti nemmeno interpellato. Ammettiamolo: si aspettava qualcosina in più dalla fase offensiva degli avversari, a prescindere dai due pali.A tratti è indomabile, a tratti è praticamente succube di Yildiz.La corsa e l'ambizione, di pari passo verso una buona prestazione. Poi entra malissimo sul mancino di Cambiaso: il gol è colpa sua.Soffre più del compagno: non è la partita fisica che voleva. E che predilige.Si toglie lo sfizio di fare un sombrero a Locatelli, ed è l'immagine della sua partita. Ad alto livello, e non tutta incentrata su Conceicao.

Tanta corsa, tanta abnegazione, però poca sostanza: dal cilindro non tira fuori nulla.Solidità al potere. Certo, avrebbe potuto mostrare tutte le altre qualità che ha…Dal 75'Anche Giampaolo si aspettava qualcosina in più.Tanti(ssimi) club ad osservarlo, ma Dorgu risponde con una delle peggiori meno continue della stagione.Come quando provi a far cambiare opinione all'ex di turno: dai il meglio di te.DAll'80'Ci ha creduto fino alla fine, e molto più dei suoi compagni. La mazzata, alla Juve, la dà lui.

Tutto sommato, non male. Ma neanche tutto bene.Dal 75'- Grande ingresso, con qualità e idee. Il gol sembrava nell'aria ed è arrivato puntuale, al 93': onore al merito.Se la gioca fino alla fine con la Juventus, seppur decimata. Vale la medaglia dell'averci provato, non punti in classifica. Però, fattuale: sensazioni diverse.Nel momento di maggior pressione leccese, dà una risposta importante. Tranquillizza tutti. E sfodera quella parata nel finale - seppur viziata da fuorigioco - che vale le grandi certezze che genera.

Una sola sbavatura - pesante - ed è su Krstovic. Spende bene il giallo, tutto il resto è pulizia ordinaria e manutenzione straordinaria: un paio di letture sono da top.Mamma mia, che brivido su quell'intervento mancato su Rafia. Il resto è frutto della poca lucidità: sta dando tutto.Diventa indirettamente decisivo: Cambiaso si sposta di là e fa gol.Meglio di Gatti, ma senza la pulizia di altre volte. Per fortuna, ci sono gli audaci e gli aiuti sul percorso. Ed è decisivo sul tentativo di Krstovic ad altezza dischetto.

A proposito di sbavature: pure Cambiaso rischia tanto, alternando cose molto buone in fase offensiva. Il gol è onore al merito: finalmente si calcia da fuori.- Bene, bravo, forse il più in forma di tutti. Cerca sempre la traccia verticale, spesso la trova. In più, tutto il lavoro fisico e difensivo: fondamentale.Altro passettino indietro, esattamente come a Birmingham. E' una partita a metà: alle buone sensazioni vanno accorpati gli evidenti errori. Specialmente nelle zone calde.Dal 63'Poca verve, poca pressione, poca inventiva. Nel finale è gestione. Ed è roba sua.

La palla no, non gliela togli. Però Gallo gli sta addosso e un po' gli frega il respiro. Lo capisca: non sempre rientrare sul mancino e calciare può essere la soluzione.Miglioramenti sparsi, ma non è ancora incisivo, o decisivo. Però si butta dentro, concede strade per i compagni, sta meglio fisicamente. Passo dopo passo.Nel primo tempo è tra i migliori, poi si spegne come una candela. Che neanche te ne accorgi.Dal 75'Buon ingresso.Al Villa Park sembrava avere un senso, al Via del Mare sembra averne molto meno. Pochi movimenti e meno profondità. Mah.

La Juve continua a non vincere e crolla nel finale. Difficoltà di organico, assenze e disattenzioni: due punti in meno, costeranno caro.