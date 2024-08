Adeyemi, messaggio alla Juventus: "I miei piani al Borussia Dortmund non sono cambiati"

Getty Images

. Dopo le voci dei giorni scorsi sul possibile passaggio in bianconero, con i rumors sul presunto incontro tra il padre e Giuntoli nel corso del ritiro in Germania della 'Vecchia Signora' il calciatore del Borussia Dortmund è intervenuto direttamente ai microfoni della Bild per smentire il possibile addio ai gialloneri e il passaggio alla corte di Thiago Motta."La mia attenzione è rivolta solo al Borussia Dortmund, proprio come prima che circolassero queste voci" spiega il 22enne. Adeyemi sottolinea che la sua volontà è stata “sempre chiara”, ovvero giocare nel. L'ex Salisburgo ha chiarito, inoltre, che ritiene che il suo percorso in Vestfalia “non sia ancora concluso”.

Nonostante le voci su un possibile passaggio alla Juventus, Adeyemi sottolinea che non ha mai avuto dubbi sul suo futuro: “Avevo le idee chiare già dopo la finale di Champions League. Mi sento molto a mio agio al Borussia e sento ancora la fiducia dei tifosi, dell'allenatore, della dirigenza del club e dei compagni. Adoro essere qui e giocare in questo grande stadio e in questa atmosfera".Adeyemi nega addirittura che suo padre abbia avuto un incontro con il direttore della: "Lo hanno scritto in tanti, ma non era vero".L'attaccante gode della fiducia dell'allenatore, che in estate ha preso il posto di Terzic: “Sono sempre andato d'accordo con Nuri. È un allenatore molto giovane, ma già molto bravo. Abbiamo avuto ottimi confronti sin dall'inizio. Lui si fida di me e io mi fido di lui" ha concluso Adeyemi, che ha un contratto con il Borussia dura fino al 2027.