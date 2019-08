non sarà un nuovo giocatore, non completerà la coppia d'attacco da sogno con Romelue non farà felice Antonioche alla dirigenza dell'Inter da inizio mercato chiede non uno, bensì due rinforzi nel reparto d'attacco.perché la punta bosniaca si era davvero promesso ai nerazzurri (lo ha confermato l'agente Silvano Martina), ma non ha saputo attendere gli sviluppi della scelta per antonomasia che sta condizionando il mercato dell'Inter: quella sul futuro di- Un rinnovo che ha spiazzato il mercato, ma non l'ad dell'Interche un colpo in attacco l'ha già piazzato a suon di milioni e. La scelta di Icardi, come detto, ha condizionato quella di Dzeko e potrebbe rappresentare infine la giusta chiave per chiudere il tanto agognato colpo in attacco.che oggi più che mai sembra sempre più probabile. Sfumata la pista Romache portano da un lato alla, da sempre sua destinazione preferita, e dall'altra alper cui invece non è ancora arrivata l'apertura. Lo scambio coi bianconeri perconviene a tutti (), ma è di difficile attuazione per i pessimi rapporti fra club. Quello con i partenopei è invece meno complicato (posizione di Icardi a parte) e comprenderebbe lo scontento, ma a cui si dovrà aggiungere anche una ricca offerta cash da parte di De Laurentiis.- Trattative difficili, a maggior ragione perché mancano soltanto 7 giorni all'inizio del campionato. E allora se la questionenon dovesse portare in dote la soluzione al rebus offensivo l'Inter si fionderebbe comunque sul mercato alla ricerca di un colpo low cost dell'ultimo minuto. I contatti perci sono stati, ma l'operazione è tutt'altro che economica. Più probabile quindi chepossano lavorare su un colpo in prestito, comeche si è proposto ed è in uscita dal Manchester United (ma ha un ingaggio folle da oltre 20 milioni annui) oppure comeche non ha stupito e convinto Zidane al Real Madrid e potrebbe essere subito rimesso sul mercato in caso di arrivo di Neymar. Infine c'è l'occasione last minute che risponde al nome di. Lui sì svincolato e a costo zero e per cui l'Inter potrebbe fare un'offerta anche a mercato concluso. È stato proposto a Napoli, Roma, Lazio e proprio ai nerazzurri. Conte lo conosce bene e per caratteristiche sarebbe anche il più simile a Dzeko.