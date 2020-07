Laarranca sul campo, alla ricerca di una difficilissima salvezza in Serie A, e a livello societario prosegue più che mai la contestazione al presidente Massimo Ferrero. Per consolarsi, almeno parzialmente, i tifosi blucerchiati però possono pensare alla loro, riconosciuta urbi et orbi come una delle più belle al mondo non solo negli ultimi anni, ma addirittura nella storia.Ad affermarlo è la notissima emittente internazionale, che ha stilato la classifica delle. Al primo posto assoluto c'è infatti proprio la versione della casacca griffata Asics del biennio '90-'92. Una divisa iconica, capace di catturare e avvicinare tifosi da tutte le parti del mondo, e per di più indossata da personaggi glamour 'rubati' al mondo della moda come Mancini. "Magari la Sampdoria non avrà lo stesso numero di trofei della Juve o del Milan, ma in compenso" hanno scritto i giornalisti che si sono occupati della classifica.La divisa della Sampdoria ha messo alle sue spalle anche l'iconica maglia didelcon sponsor Buitoni, arrivata seconda, completa il podio la divisa della Danimarca ai Mondiali del 1986. Quarta un'altra italiana, la maglia da trasferta deldella stagione 2003-2004, quella indossata da Roby Baggio nell'ultima partita a San Siro. Lacon il kit bianconero di Platini e quella blu dell'ultima Champions si piazza rispettivamente all'ottavo e al dodicesimo posto. Nella continua ricerca della novità da parte delle divise da gara, insomma, una in particolare continua a racimolare premi e riconoscimenti. E' quella della Sampdoria, che all'interno del colletto reca anche una dicitura abbastanza immediata: "". Evidentemente, lo pensano in tanti.