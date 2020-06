Nessun rientro anticipato tra le file della Sampdoria, come era prevedibile nonostante i numerosi infortuni che stanno martoriando la formazione genovese. Anche il difensore Vasco Regini e l'attaccante Gianluca Caprari, infatti, concluderanno la stagione al Parma. Come ampiamente prevedibile, i due giocatori prestati dai blucerchiati ai gialloblù termineranno l'anno in Emilia.



A comunicarlo è stata la stessa società Parma, all'interno dell'elenco dei giocatori per cui è stato esteso il prestito sino al 31 agosto a causa della sosta dovuta al Covid. Questo il comunicato gialloblù: "​Il Parma Calcio 1913 comunica l’estensione dei prestiti fino al 31 agosto dei seguenti calciatori attualmente in rosa: Dejan Kulusevski, Ionut Andrei Radu, Vasco Regini, Gianluca Caprari, Alberto Grassi, Roberto Inglese, Luigi Sepe, Yann Karamoh, Jasmin Kurtic, Giuseppe Pezzella, Hernani Azevedo Junior".