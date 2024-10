La nuova vita di Carroll al Bordeaux: "L'affitto è superiore al mio stipendio. Sogno di giocare con mio figlio"

AFP via Getty Images

Non gioca a calcio per soldi, ma "per amore": la nuova vita dialHa giocato quasi 250 partite in Premier League ed è stato protagonista di un trasferimento monstre da 41 milioni di euro (dal Newcastle al Liverpool nel 2011), ma a 35 anni il centravanti inglese ha deciso di intraprendere una nuova strada. Ha fatto rumore il suo passaggio al Bordeaux, nel campionato di National 2, la quarta serie francese, oggi Carroll trascorre ore viaggiando in autobus per sfidare squadre come i Voltigeurs de Chateaubriant, l'Olympique Saumur o l'US Avranches.Trasferimenti che non pesano al classe 1989, che avrebbe potuto anche andare in Arabia Saudita o tornare in patria, invece ha lasciato l'Amiens per accettare la sfida con i Girondini, con cui ha realizzato due doppiette nelle prime due partite.

- "Mi è costato dei soldi, ma io gioco a calcio e sono semplicemente felice di farlo", racconta Carroll come riporta L'Equipe. E prosegue: "Voglio far parte della storia di questo club e, ad essere sincero,. Nella mia carriera non è mai stata una questione di soldi".- L'aspetto economico non era importante per Carroll, al punto che guadagna meno di quanto spenda in affitto: "Diversi media hanno affermato che ora ricevo 3.500 euro al mese? Oh no, è molto meno. Non ti dico la cifra esatta ma, per darti un’idea,. Se sono arrivato al Bordeaux ovviamente non è per i soldi. In realtà avevo delle offerte per giocare in Arabia Saudita, ma la cosa non mi interessava (...)".

- C'è ancora un sogno nel cassetto per Carroll: "Mi piacerebbe continuare a giocare tutti i sabati almeno fino ai 40 anni, qualunque sia il livello.. Sarebbe meraviglioso vivere un'esperienza simile, a Bordeaux o altrove".