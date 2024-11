La parabola di Szczesny: dal ritiro al possibile rinnovo con il Barcellona

Getty Images

L'avventura dialpotrebbe non essere una breve parentesi: dal ritiro all'ipotesi rinnovo con i blaugrana, in pochi mesi tutto è cambiato per l'ex portiere della Juventus.Ad inizio ottobre l'estremo difensore polacco classe 1990 è arrivato in blaugrana da svincolato, dopo aver risolto con la Juventus, per sopperire all'assenza di, fuori per tutta la stagione per un infortunio.Tek non ha ancora giocato una partita con il Barça, eppure l'ex bianconero ha già convinto tutti e i catalani ora pensano già di confermarlo.

- Secondo quanto riferito da Marca infatti,- Quando Szczesny ha deciso di uscire dal ritiro per legarsi al Barcellona, ha sottoscritto con i blaugrana un. Ad oggi dunque, il polacco a luglio potrebbe decidere se lanciarsi in una nuova avventura o appendere i guanti al chiodo. Il Barça, riferisce Marca, chiederà al 34enne di- Tutti convinti, eppure Szczesny. L'estremo difensore polacco non è riuscito a trovare spazio nonostante l'infortunio di Ter Stegen e si ritrova a ricoprire il ruolo di vice, con i pali affidati a Iñaki Peña.

- Nonostante ciò, Szczesny ha già convinto a tutti per serietà e per quello che riesce a portare nello spogliatoio in termini di atteggiamento ed esperienza. L'idea del Barcellona è quella di contare in futuro su tre portieri di livello assoluto per non restare scoperti in caso di nuovi infortuni. Szczesny dunque, in caso di rinnovo, potrebbe vestire i panni del terzo portiere o di secondo qualora fosse Iñaki Peña a decidere di cercare spazio altrove con il ritorno del tedesco.