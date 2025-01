La Roma ci prova per Raspadori: i dettagli

I tre punti del Napoli con il Venezia sono merito di: entra e segna nel giro di meno di dieci minuti, Antonio Conte ringrazia e lo blinda. Cinque partite da titolare e nove da subentrato da inizio stagione, ma per l'allenatore non si tocca: "Dà sempre tutto, e per noi è un giocatore importante". Un jolly, soprattutto: dalla trequarti in su può giocare in ogni posizione, l'allenatore l'ha provato anche nel ruolo di mezz'ala dove l'aveva già sperimentato Spalletti e ha funzionato.- Per il ct Spalletti Raspadori fa parte del futuro della Nazionale, il giocatore ha puntato il Mondiale 2026 ma per esserci vuole avere più spazio cn il club; e se al Napoli non c'è posto è pronto a valutare altre strade. I giallorossi stanno cercando un vice Dovbyk che possa fare anche da spalla all'attaccante ucraino,per capire i costi dell'operazione: la valutazione del cartellino è di 20 milioni.

- De Laurentiis non vuole scendere sotto quella cifra, già. Qualche mese fa il Napoli non ne voleva sapere di perdere Raspadori, adesso la situazione è cambiata: di fronte a un'offerta ritenuta giusta il club valuterà la cessione. Conte proverà a convincere il giocatore a rimanere, la Roma l'ha inserito nella lista degli obiettivi. Per lui, l'importante, è ritrovare continuità.