Dybala a un passo dall'addio: ha detto sì all'Al-Qadsiah. Si tratta con la Roma, ma l'offerta è bassa

AFP via Getty Images

La questionecontinua a tenere sulle spine i tifosi giallorossi. La Joya ha aperto all'Al-Qadsiah accettando l'offerta da 75 milioni in tre anni. Ora la palla passa ai due club che dovranno iniziare a trattare. Ufficialmente il club giallorosso non si è mai seduto al tavolino con la squadra araba e adesso dovranno trovare una soluzione. L'Al-Qadsiah non ha intenzione di pagare 18 milioni di euro ma sarebbe disposto a metterne sul piatto 3 più eventuali bonus.Molti di meno rispetto ai 12 della clausola dell’argentina scaduta a luglio. Sono giorni di riflessione con lache non vorrebbe svendere il numero 21, ma allo stesso tempo ha bisogno di fare cassa. Inoltre, la società vuole continuare il taglio degli ingaggi e lo stipendio di Paulo dopo una decina di partite arriverà a 9 milioni a stagione.

– Dybala fino a qualche ora fa non aveva ancora preso una decisione e nella giornata di oggi si era allenato regolarmente con il gruppo. Poi la svolta e ha detto sì all'Arabia. Quella contro il Cagliari molto probabilmente è stata la sua ultima partita in maglia giallorossa. Dopo due anni è pronto a lasciare la Capitale.