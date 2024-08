Roma fra Boga, Ngonge e Correa: ora l'erede di Dybala

NGONGE E CORREA - Le alternative non mancano e, se sfumasse Boga, i nomi sicuramente aumenteranno. Oggi però da un lato Ghisolfi ha provato a sondare la pista Cyril Ngonge, che con l'arrivo di David Neres e Politano è chiusissimo alla corte di un Antonio Conte che non stravede per lui, dall'altro è stato proposto dall'agente Joaquin Correa, non un esterno puro e, forse, più simile a Dybala come ruolo in campo, finito a fare la quinta punta nell'Inter di Simone Inzaghi che non lo sta considerando neanche per le liste Champions.