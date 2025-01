La Roma ha chiesto Arnautovic all'Inter

11 minuti fa

La Roma sta continuando a muoversi sul mercato degli attaccanti alla ricerca di un vice-Dovbyk da regalare a Claudio Ranieri entro la fine della sessione invernale e fra i tanti nomi trattati ne è emerso uno che collega nuovamente i giallorossi alla Milano nerazzurra.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dopo aver tentato l'affondo per Frattesi e ascoltando l'idea dell'Inter per Zalewski, il direttore sportivo dei giallorossi Florent Ghisolfi ha chiesto ai dirigenti nerazzurri Marko Arnautovic,



L'Inter non farebbe ostruzionismo davanti ad una proposta che libererebbe il club della totalità dello stipendio versato all'austriaco, ma è proprio Arnautovic ad aver detto di no perché vuole concludere la stagione a Milano e poi decidere, libero da contratto, il suo futuro.