La Roma prepara la prima offerta per Frattesi: cifre e dettagli

Chiusi gli arrivi di Rensch e Gollini,. I giallorossi avevano già provato nelle scorse sessioni di mercato a riportarlo nella capitale - nato e cresciuto nel quartiere Fidene, nelle giovanili ha giocato sia con la Roma che con la Lazio - ma questo può essere il momento giusto per affondare il colpo. Il centrocampista dell'Inter non è contento di come Inzaghi lo sta gestendo, in nerazzurro ha poco spazio e ha già fatto sapere di voler cambiare squadre.- Contatti continui tra la dirigenza giallorossa e l'agente del giocatore, bisogna trovare un modo per arrivare a quei 40/45 milioni che chiede l'Inter per farlo partire subito. Già, perché Simone Inzaghi vorrebbe tenerlo almeno fino a fine stagione come detto più volte. Le parti stanno lavorando per trovare l'offerta giusta da presentare a Marotta e Auslio,

- La Roma vorrebbe dare. Occhio anche alla possibile concorrenza dall'estero, al momento non ci sono state richieste ufficiali ma potrebbero aprirsi delle strade in Premier League; e da quelle parti non si fanno troppi problemi a mettere cifre importanti sul tavolo. Senza battere ciglio. La volontà del giocatore però non è da mettere in secondo piano, Frattesi a oggi vuole solo la Roma: tornare "a casa" per rilanciarsi.